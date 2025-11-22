В ДТП с тремя авто в Удмуртии погибла девушка, двух детей госпитализировали

При столкновении трех автомобилей в Сарапуле погибла 19-летняя девушка, двоих несовершеннолетних — мальчиков 10 и 12 лет — с травмами доставили в больницу. Об этом сообщили в ГАИ по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГАИ по Удмуртии Фото: ГАИ по Удмуртии

Авария произошла сегодня, 22 ноября, около 14:00 на ул. Путейской. 24-летний водитель Nissan Almera при повороте налево с главной дороги на второстепенную не уступил Lada Vesta, которая двигалась по встречной полосе. Отечественным автомобилем управлял 24-летний молодой человек. После столкновения иномарка наехала на Geely Atlas под управлением 25-летней девушки.

Погибшей оказалась 19-летняя пассажир Nissan Almera. Сотрудники МЧС проводили ее деблокировку. Пострадавшие подростки — пассажиры Lada Vesta. На месте работают сотрудники ГАИ и оперативных служб. Устанавливаются причины ДТП.