В дорожной аварии в Ипатовском округе серьезно пострадали три человека

В Ставропольском крае на 14 км трассы «Ипатово – Советское Руно» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадали трое пассажиров. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

По предварительным данным, 21 ноября около 12 часов 15 минут водитель автомобиля Peugeot не справился с управлением и допустил съезд машины с дороги «с последующим наездом на препятствие в виде километрового столбика».

В результате ДТП 30-летний водитель иномарки получил незначительные травмы и ему на месте была оказана разовая помощь. Трое пассажиров, напротив, получили травмы различной степени тяжести, и были доставлены в больницу города Ипатово.

Инспекторы установили, что стаж водителя составляет всего восемь дней. По факту аварии проводится проверка. Идет уточнение всех обстоятельств происшествия.

Владимир Андреев