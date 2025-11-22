Задержан подозреваемый в поджоге мусорки, автомобилей и мотоциклов в Москве

Оперативники задержали в Подольске подозреваемого в поджоге мусорных баков на юго-востоке Москвы — из-за пожара сгорели также припаркованные рядом автомобили и два мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Подозреваемый — 37-летний уроженец Владимирской области. Он признал свою вину и был «полностью изобличен в содеянном», заявили в ведомстве.

Сообщение о пожаре на Донецкой улице в Москве сотрудники полиции получили утром 22 ноября. Из-за поджога сгорели семь машин и два мотоцикла, пострадавших нет.