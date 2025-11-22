Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Минниханов назвал важнейшей задачей Татарстана трудоустройство ветеранов СВО

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что трудоустройство ветеранов специальной операции является одним из главных приоритетов для республики. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В поддержку ветеранов в Татарстане реализуют программу «Батырлар. Герои Татарстана». В ее рамках первая группа из 46 участников проходит стажировки в органах власти. Каждому ветерану назначен наставник — министр или глава администрации региона.

Рустам Минниханов подчеркнул: наставники должны обеспечить реальные кадровые решения. На прошедших в сентябре выборах 15 участников проекта «Батырлар» избраны депутатами местных органов самоуправления. Всего же ветераны спецоперации заняли 113 депутатских мандатов в регионе.

Влас Северин