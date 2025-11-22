Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает об «умных» предметах гардероба, приборах для борьбы с депрессией и роботах-компаньонах для пожилых.

Тренер больше не нужен. Скоро настанет момент, когда за него считать приседания и давать рекомендации будут легинсы. Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) работают над слегка магической технологией: умной нитью-компьютером. Она способна выполнять простейшие алгоритмы, распознавать движение и звук, и передавать информацию. Ее можно будет вплести в любую одежду, а эти предметы гардероба, как сообщает журнал Live Science, даже переживут стирку в машинке.

И это еще один шаг для так называемых умных вещей. Например, около восьми лет назад базирующаяся в Нью-Йорке Wearable X выпустила лосины для йоги. Они синхронизируются с приложением и вибрируют, если пользователь сделал что-то не так. А в носках Sensoria есть датчики и специальные электроды, они помогают владельцу правильно ставить стопу и отслеживают частоту шагов. Стоимость одной пары на сайте компании начинается от $200. Или электронная кожа в виде лонгслива от бренда Xenoma позволяет следить за движениями тела и среди прочего пригодится для контроля за осанкой.

Впервые технологии и одежда объединились в конце XIX век в виде платья с лампочками накаливания. Новые разработки, как сообщается, отличаются от уже существующих умных тканей тем, что не требуют подключений к внешним гаджетам. Впрочем, технология пока не запущена в массовое производство и находится на стадии экспериментов. Так что остается ждать, когда одежда будет по-настоящему чувствовать своего владельца.

Старость скрасят роботы

Рано или поздно старение наступает, и одиночество становится самым тяжелым, что приходится переживать. На этом фоне в Южной Корее разработали робота с искусственным интеллектом — своеобразную сиделку для пожилых. Само название Hiya Dol — это тонкая и трогательная отсылка к корейской концепции уважения к старшим. Робот выглядит очень мило: это мультяшная кукла в платьице и с косичками или в штанах и рубашке с бабочкой — в зависимости от пола.

За шесть лет было реализовано уже 12 тыс. экземпляров. Каждый из них оснащен сенсорами, напоминает о приеме лекарств, в случае ЧП оповещает семью и соцработников, а также жизнерадостным голосом поддерживает small talk. Как пишет журнал Rest of World, хозяева кукол по-настоящему к ним привязываются. И это обратная сторона медали. Пожилые корейцы кормят роботов воображаемой едой, наряжают в чепчики, укачивают, признаются в любви и порой окончательно теряют всю внешнюю связь с миром.

А однажды одна из кукол сказала: «Бабушка, я хочу послушать шум ручья». И пожилая женщина приняла эти слова за чистую монету, отправившись в одиночестве к роднику. После компания удалила из лексикона роботов все провокационные фразы. Тем не менее, популярность кукол-компаньонов растет. Похожие проекты есть в Китае, Японии и Соединенных Штатах, а объем мирового рынка, по экспертным оценкам, к 2033 году приблизится к $10 млрд.

Музыка для шоколада

Пока одни ученые спорят, в каких количествах и кому можно есть шоколад, другие пишут для этого лакомства целые музыкальные композиции, чтобы улучшить вкус десерта. Недавно по мировым СМИ разлетелись заметки с заголовками: «Шоколад станет еще слаще, если вы послушаете эту мелодию». Над треком для компании Galaxy Chocolate работала ученый и эксперт по звуку из Великобритании Натали Хиацинт. Композиция «Sweetest Melody» длится 90 секунд — примерно столько же нужно, чтобы кусочек шоколада растаял во рту.

Исследования Натали Хиацинт показали, что мозг — это не станция с изолированными комнатами, а устройство, где все чувства переплетаются. И у такой мультисенсорной интеграции перспективы весьма заманчивы. Ученые также отметили, что мелодичная и размеренная музыка в мажорной тональности усиливает сладость шоколада, а резкие композиции, наоборот, подчеркивают горечь. В то время как быстрые ритмы лучше оставить для фастфуда. Релиз трека состоялся после опроса 2 тыс. британцев. Около 40% из них поделились, что их любимое занятие наедине с собой — съесть что-то сладкое. А остальные заявили, что обожают слушать музыку для расслабления. Выходит, все остались довольны.

Свет и технологии против сезонной хандры

И лампа не горит, и календари не врут — наступила осень, и садящееся в 5 часов солнце уже не остановить. Но биохакеры всегда держат руку на пульсе, а наготове — средства и технологии, которые не дают окунуться в это море сезонной хандры. На одном из первых мест — лампы и панели с имитацией дневного света и даже целые системы под названием «искусственное солнце». Последние, как правило, рассчитаны на большое помещение. А вот на прикроватной тумбочке поместится умный будильник — симулятор рассвета. На маркетплейсах стоимость такого гаджета доходит до 40 тыс. руб. Снизить стресс из-за того, что лето закончилось, может и виртуальная реальность. Например, 45-минутная прогулка в VR-очках по иллюзорной природе с псевдокупаниями в лесных озерах. Как недавно обнаружили ученые, такая практика даже может убрать физическую боль. Мобильные приложения вроде Forest и Headspace тоже помогают снизить стресс и контролировать воздействие синего света гаджетов. А некоторые интегрируют данные о погоде и даже выявляют закономерности уныния пользователей. А еще — инфракрасные сауны, биодобавки, контрастный душ, sound healing, ароматерапия — инструментов хватит на каждый осенний день, включая и менее продвинутые, вроде парфюма с тыквенным названием или нового свитера из кашемира. Но это скорее для души.

Мужчины увеличивают рост

В мире, где авторитет измеряется не только деньгами, но и сантиметрами, некоторые мужчины решаются на радикальные меры. Например, на процедуру по увеличению роста. За счет удлинения ног. И тратят на это тысячи, и даже сотни тысяч долларов. Тренд назревал уже давно, но теперь расцвел с новой силой, обращает внимание британская The Guardian.

Газета, в частности, рассказывает про стамбульскую клинику Wanna Be Taller и опыт 38-летнего Фрэнка, который всю жизнь комплексовал из-за своего роста. Он чуть ниже метра семидесяти. На бедре у Фрэнка татуировка его кумира, Арнольда Шварцнегера. После операции регулируемые титановые пластины в костях Фрэнка помогли ему прибавить около семи сантиметров, и лицо звездного культуриста немного вытянулось. Впрочем, врачи были вынуждены остановить процедуру, а сам процесс, по словам Френка, был ужасно мучительным.

Изначально практика, основанная на советской разработке — аппарате Илизарова — предназначалась для устранения деформаций и лечения травм. Но теперь становится популярна как косметическая процедура. Особенно среди мужчин и особенно в США. Там считают, что высокие мужчины чаще добиваются успеха и больше зарабатывают. Это предположение подкрепило исследование, проведенное около 20 лет назад. Из него следовало, что средний рост генерального директора из списка Fortune 500 — 183 см. И лишь 15% мужского населения Соединенных Штатов ему соответствуют.

Анна Кулецкая