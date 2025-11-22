Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об исчезновении жительницы Сызрани
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Михаилу Ламонову возбудить уголовное дело об исчезновении 58-летней Снежаны Богданович из Сызрани и позже представить доклад о результатах расследования. Об этом сообщили в информационном центре СКР.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
В июле прошлого года Снежана Богданович ушла из дома в неизвестном направлении и дор сих не вернулась. Приметы разыскиваемой: на вид 55–60 лет, рост 165–170 см, среднего телосложения, славянской внешности, волосы темные средней длины, глаза серо-зеленые, нос прямой. Была одета в синие бриджи, синюю футболку с изображением звезды белого цвета на груди, кроссовки белого цвета.