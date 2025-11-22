Стоимость электромобилей в Петербурге рухнула на 30,3%

Рынок новых электромобилей в Петербурге продемонстрировал резкое снижение цен в 2025 году. Согласно исследованию «Авито Авто», средняя стоимость таких машин в этом сегменте упала на 30,3% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшей популярностью у горожан сейчас пользуются модели Ora 03, Zeekr 001 и Hongqi E-HS9.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Значительное падение цен сопровождается изменением структуры спроса. Абсолютным лидером по росту интереса стал электрокар Ora 03, спрос на который вырос в 4,1 раза. В целом, витрина объявлений платформы формируется в основном за счет брендов Zeekr (21,4%), Jidu (20,4%) и NIO (15%). При этом среди отдельных моделей наибольшую долю рынка занимают Jidu ROBO-01 (20,4%) и Zeekr 001 (14,6%).

Существенное подешевление коснулось и конкретных премиальных моделей. Например, стоимость NIO ES6 снизилась на 48,4% и составила 5,15 млн рублей. Также подешевели Hongqi E-HS9 (на 21%, до 7,5 млн рублей) и флагманский минивэн Zeekr 009 (на 7,3%, до 11,85 млн рублей). Эксперты поясняют, что на динамику средней цены влияет как снижение стоимости конкретных моделей, так и увеличение доли более доступных предложений на рынке.

Андрей Маркелов