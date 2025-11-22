Кофейням предлагают лицензию

Лицензия на российские вина для общепита за 4 тыс. руб. — в Минсельхозе обсуждают введение специального разрешения, которое будет действовать 15 лет за символическую сумму. Об этом “Ъ FM” рассказали в Федерации рестораторов и отельеров России. Мера призвана поддержать российских виноделов. Лицензия будет давать право на продажу только отечественных тихих и игристых вин.

Это значительно снизит издержки небольших заведений, которые готовы расширять свою барную карту, отмечает президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров: «У нас существуют малые предприятия, например, кофейни. И многие из них не хотят брать полноценную лицензию, которая стоит 65 тыс. руб. в год, выполнять сложные требования и покупать дорогостоящее оборудование.

Кроме того, если они собираются привлекать молодежную аудиторию, им не нужно продавать крепкий алкоголь. И когда вышло предложение Минсельхоза, его разослали в различные регионы. Реакция везде разная. Некоторым кажется, что если какой-то ресторан откажется от лицензии за 65 тыс. руб. в год, то это снизит поступления в бюджет. Но заведения, которые предлагают полный выбор алкоголя, и так ее купят. А вот маленькие кафе согласились бы и на такую, это даст возможность продвигать и плюс, снижает градус потребления».

В 2024 году в России насчитывалось 208 винных производств, 80 из них приходится на индивидуальных предпринимателей и фермеров. В рознице отечественные тихие вина в прошлом году заняли две трети всего рынка, в сегменте игристых — треть. “Ъ FM” решил спросить у владельцев небольших заведений, как они относятся к возможному появлению специальной лицензии на продажу только российских вин:

Евгения Доронина: «Для кафе, расположенных в парках, на которых влияет сезонность, часто встает вопрос целесообразности дорогой лицензии. И доступное разрешение на торговлю отечественным вином — гениальная идея. Если такая лицензия появится, мы с огромным удовольствием ей воспользуемся. Во-первых, мы фанаты отечественного вина. А во-вторых, с точки зрения торговой стратегии это очень сильный ход, и он очень поддержит местного производителя.

Андрей Колбасинов: «У нас основной спрос все-таки на чай. В будущем смещение произойдет в сторону безалкогольных напитков, но часто для торжественных случаев люди заказывают вино, и спрос на него тоже хороший. Особенно на то, что не продается в супермаркете. У меня когда-то была даже винотека русских вин, то есть я в принципе с ними знаком. И пробовал вслепую каждый сезон, а потом выбирал лучшие. Многим кафе, небольшим общепитам, особенно это касается малых предпринимателей, им достаточно российского вина для того, чтобы поддержать экономику. А купить полную алкогольную лицензию для них приобретать проблематично».

Иван Игонин: «Наверное, для мелких кофеен это не совсем актуально, вино — это долгоиграющий напиток, когда люди хотят посидеть, поговорить, почувствовать аромат. Оно больше подходит для крупных кофеен. А так, я думаю, многие бы согласились на такую идею с такими условиями. Но если к этому вопросу подходить серьезно, то, конечно, нужен человек, который будет заниматься хранением, подбором вин, их дегустацией, прежде чем предложить своим гостям-покупателям какую-то конкретную позицию».

В 2024 году Россия вышла на третье место в мире по темпам роста производства вина — показатель вырос почти на 20% год к году. Более стремительно отрасль развивается только в Грузии и Аргентине.