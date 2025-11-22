Зарплата раздора: разгневанный петербуржец бросил в помещение офиса дымовую шашку
Офисный работник 21 ноября распылил слезоточивый газ в помещении бизнес-центра, расположенного на проспекте Юрия Гагарина, а затем бросил туда дымовую шашку, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Петербуржец разгневался из-за невыплаты зарплаты.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В результате действий 28-летнего злоумышленника пострадали трое сотрудников компании. Как сообщили в медучреждении, у обратившихся за помощью менеджеров было диагностировано токсическое воздействие слезоточивого газа.
После оказания медицинской помощи пострадавшие были отпущены на амбулаторное лечение. Все они написали заявления в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).
Подозреваемый был задержан на месте и помещен в изолятор для административно задержанных. В ходе осмотра помещения полиция изъяла пять баллонов с перцовым газом и дымовую шашку.