Зарплата раздора: разгневанный петербуржец бросил в помещение офиса дымовую шашку

Офисный работник 21 ноября распылил слезоточивый газ в помещении бизнес-центра, расположенного на проспекте Юрия Гагарина, а затем бросил туда дымовую шашку, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Петербуржец разгневался из-за невыплаты зарплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В результате действий 28-летнего злоумышленника пострадали трое сотрудников компании. Как сообщили в медучреждении, у обратившихся за помощью менеджеров было диагностировано токсическое воздействие слезоточивого газа.

После оказания медицинской помощи пострадавшие были отпущены на амбулаторное лечение. Все они написали заявления в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Подозреваемый был задержан на месте и помещен в изолятор для административно задержанных. В ходе осмотра помещения полиция изъяла пять баллонов с перцовым газом и дымовую шашку.

Андрей Маркелов