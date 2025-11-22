Ученые пермского политеха запатентовали беспилотник для борьбы с обледенением ЛЭП

Сотрудники Пермского национального исследовательского политехнического университета получили патент на изобретении беспилотного летательного аппарата. Он способен самостоятельно и с высокой точностью обрабатывать провода линии элктропередач противообледенительной жидкостью. Об этом сообщает пресс-служба ПНИПУ. По данным специалистов, обледенение проводов ЛЭП является одной из главных причин масштабных аварий и отключений в зимний период. Традиционные методы борьбы с обледенение не всегда эффективны.

Разработанное пермскими учеными устройство внешне напоминает обычный квадрокоптер с корпусом, разделенным на два отсека — верхний с системой управления, видеокамерой и насосом, и нижний, служащий резервуаром для жидкости. Главное отличие — интеллектуальная система позиционирования датчиком, определяющим точное расположение провода. «Данная разработка открывает новые возможности для профилактики обслуживания ЛЭП, позволяя перейти от ликвидации последствий обледенения к их предотвращению», - говорится в сообщении ПНИПУ.