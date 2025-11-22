В Свердловской области за сутки потушили 16 пожаров

В Свердловской области за сутки 21 ноября произошло 16 пожаров, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Шесть из них были в жилом секторе.

В Качканаре (Свердловская область) огнем повреждена кровля локомотивного депо на площади 10 кв. мю Возгорание на станции «Комбинатская» ликвидировали за семь минут. До приезда спасателей эвакуироваться успели 30 человек.

В Алапаевске произошло возгорание в жилом доме на площади 30 кв. м. Огонь повредил кровлю и домашнее имущество, потушить его смогли за 13 минут. Причиной стал аварийным режим работы электрооборудования.

Еще несколько возгораний — это загоревшийся мусор. Причиной таких пожаров становились несоблюдение правил пожарной безопасности и неосторожного обращения с огнем.

В Екатеринбурге на пер. Замятина легковая машина горела из-за поджога. Пожар удалось потушить за три минуты, но огонь повредил салон и лакокрасочное покрытие автомобиля.

Анна Капустина