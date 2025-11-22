Станция метро «ЗИЛ» напомнит москвичам о «расцвете производства в советский период»

Архитектурная концепция станции «ЗИЛ» Бирюлевской линии метро согласована, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, внешний облик станции будет напоминать об эпохе расцвета отечественного производства в советский период. В оформлении используют элементы промышленной эстетики.

«В интерьере платформенного участка будут преобладать элементы из нержавеющей шлифованной стали. Этим материалом облицуют колонны и потолок,— написал господин Собянин. — На полу используют плиты из натурального термообработанного темного гранита». По его словам, одним из акцентов в оформлении станет художественное панно на путевых стенах, выполненное в технике мозаики.

Дизайн новой станции выбран не случайно, отметил Сергей Собянин: Бирюлевская линия начинается на территории, где раньше располагался завод имени Ивана Лихачева (ЗИЛ).

Бирюлевская линия метро будет включать 10 станций. Завершение строительства первого участка — от «ЗИЛ» до «Курьяново» — запланировано на 2028 год. На площадке «ЗИЛ» завершена разработка грунта котлована, на участке оборотных тупиков начались земляные работы. Монолит станционного комплекса возведен почти наполовину, сообщил мэр.