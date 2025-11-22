Владелец Daily Mail купил The Telegraph за $650 млн

Владелец газеты Daily Mail, британская компания DMGT (Daily Mail and General Trust), заключила сделку о покупке конкурента — The Telegraph. Сумма контракта с Redbird IMI оценивается в 500 млн фунтов (около $650 млн по текущему курсу). Об этом пишет Financial Times (FT).

FT отмечает, что в результате слияния «будет создана одна из самых влиятельных медиагрупп правого толка в Великобритании».

DMGT основана в 1922 году. На сегодняшний день является одной из крупнейших медиакомпаний Великобритании, владеет печатными изданиями и радиостанциями.