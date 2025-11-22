По факту ненадлежащего содержания дорог в Прикамье возбудят уголовное дело

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения жителей Нытвы. Как сообщает информационный центр следственного комитета, они пожаловались на плохое состояние дорог в частном секторе. «Отсутствует асфальтовое покрытие, в период выпадения осадков грунтовые полотна размываются, на поверхности образовались многочисленные ямы»,- указывается в релизе СКР. Из-за состояния дорог затруднен доступ к социальным и образовательным учреждениям.

Доклад о доклад о предварительных и окончательных результатах расследования дела поручено представить руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину.