На Ставрополье приступили к производству эфирного масла лаванды

В Кировском округе Ставропольского края состоялся запуск производства эфирного масла лаванды. Об этом сообщил сайт краевой телекомпании со ссылкой на управление информполитики губернатора и правительства региона.

Новое предприятие расположено в станице Зольской. Здесь реализован полный цикл: от выращивания лаванды до дистилляции эфирного масла.

Как рассказал глава Кировского округа Николай Новопашин, такой проект способствует развитию аграрного сектора. «Его реализовала Ольга Бондаренко, победитель районного конкурса “Лучший предприниматель”. Это ценно для экономики и привлекательно для людей, которые едут в Зольскую за букетами лаванды и косметикой», — приводит СМИ слова господина Новопашина.

Ефим Мартов