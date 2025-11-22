Disney продлил права на Питера Пена и Малефисенту в России еще на 10 лет

Американская компания Disney Enterprises, которая покинула российский рынок в 2022 году, продлила срок охраны 31 товарного знака в России еще на 10 лет, передает ТАСС.

Речь идет о заявках, которые зарегистрировал Роспатент в 2007–2011 годах. Продление касается товарных знаков, связанных с названиями мультфильмов «Золушка», «Бемби», «Спящая красавица», а также с именами Белоснежки, Ариэль, Пиноккио и Питера Пэна. Обновлены и права на изображения Малефисенты, Дональда Дака, Злой королевы из мультфильма «Белоснежка и семь гномов» и других героев Disney.

Компания The Walt Disney Company, в которую входят Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios, объявила в марте 2022-го о приостановке деятельности в России из-за начала СВО на Украине. Временная остановка деятельности в том числе включает прекращение производства и лицензирования контента.