Воды рек Печора и Северная Двина предложили перебросить в Донбасс

Проект переброски вод двух северных рек в Донбасс обсудят 2 декабря на заседании отделения наук о Земле Российской академии наук (РАН). На строительство трубопровода может уйти пять-семь лет, заявил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Академик рассказал ТАСС, что предлагается перебросить по трубопроводу воды из рек Печора и Северная Двина. Господин Данилов-Данильян считает, что «нужно этим всерьез заниматься». «Если отделение наук о Земле проголосует (в поддержку проекта.— "Ъ"), то и президиум РАН тоже»,— убежден он.

По его словам, есть несколько вариантов прокачки воды по полимерным или композитным трубам. Трубопровод от упомянутых рек предлагается направить через Каму и Волгу, далее — в Приазовье. Для перекачки воды можно использовать газогенераторы «Газпрома», уточнил член РАН.

«Перестраиваются экосистемы Северного Ледовитого океана, и если забрать часть теплой воды, которую несут туда реки, то облегчаем им адаптацию, поскольку замедляется процесс нагрева»,— пояснил Виктор Данилов-Данильян.

О критической ситуации с водой в Донецкой народной республике (ДНР) власти заявили в июле 2025 года, тогда же был сокращен график подачи воды. В Донецке и Макеевке воду подают раз в три дня на несколько часов. В октябре глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ведется переброска воды в хранилища из других водоемов, также обсуждается строительство второй ветки водовода из реки Дон.