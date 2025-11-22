Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Террористка Дарья Трепова не стала обжаловать приговор в Верховном суде РФ

Террористка и экстремистка Дарья Трепова, осужденная за теракт в петербургском кафе на Университетской набережной, не стала обжаловать свой приговор в Верховном суде РФ. Согласно судебным материалам, предоставленным РИА Новости, установленный законом срок для подачи кассационной жалобы истек.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В январе 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Трепову (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 27 годам колонии общего режима. Это самый строгий приговор для женщины в истории современной России.

В мае апелляционная инстанция оставила вердикт в силе. У осужденной сохраняется право ходатайствовать о восстановлении пропущенного срока, но только при наличии уважительных причин, таких как болезнь.

Подробнее о процессе над Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) читайте в материале «Срок больше жизни».

Андрей Маркелов

