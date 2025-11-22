На 13 улицах Советского и Приволжского районов Казани понизят давление воды
В Казани в Советском и Приволжском районах с 09:00 25 ноября до 11:00 26 ноября 2025 года могут возникнуть перебои с подачей воды и понижение давления. Об этом сообщает МУП «Водоканал».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Ограничения связаны с работами по подключению водопроводных сетей в деревне Куюки к централизованной системе водоснабжения.
Под временные ограничения попадут дома на улицах Абубекира Терегулова, Дубравная, Затлы, Комиссара Габишева, Салиха Батыева, Дмитрия Менделеева, Кул Гали, проспекте Победы, Рихарда Зорге, Сафиуллина, Юлиуса Фучика, Академика Завойского и Гали Динмухаметова.