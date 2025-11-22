Дороги Удмуртии впервые начали обрабатывать чистой солью

Региональные трассы в Удмуртии в условиях непогоды — ледяного дождя и мокрого снега — начали обрабатывать песчано-солевыми смесями (ПСС) и чистой солью. Об этом в Telegram сообщил председатель правительства республики Роман Ефимов.

«В каждом районе несколько комбинированных дорожных машин обрабатывают региональные дороги ПСС. Трассы Ижевск—Воткинск, Ижевск—Сарапул, Ижевск—Нылга, сам Ижевск и Завьяловский район впервые обрабатываем чистой солью»,— написал премьер.

Зафиксированы шесть ДТП из-за пренебрежения ПДД и несоблюдения скоростного режима. В дорожных авариях никто не пострадал. Об этом рассказал зампредседателя правительства Удмуртии Игорь Асабин во «ВКонтакте». ДТП случились на Окружной Ижевска, по Можгинскому тракту, на дорогах Ижевск—Сарапул и Можга—Бемыж.

«Мы в круглосуточном режиме реагируем на все погодные изменения»,— добавил господин Ефимов. Непогода сохранится до конца выходных.