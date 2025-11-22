«Русал» обследовал место перспективного глубоководного порта в Гвинее-Бисау

«Русал» с конца 2024 года занимается геологоразведкой на юго-востоке Гвинеи-Бисау, сообщил в интервью «РИА Новости» посол России в стране Александр Егоров. Работы ведутся в регионе Бое, запасы бокситов в котором составляют 55–90 млн тонн. По словам посла, «Русал» ведет геологоразведочные работы и прокладывает дороги с использованием спецтехники. Также компания продолжает переговоры с местными властями по условиям проекта разработки месторождения.

Компания провела исследования дна в районе возможного строительства глубоководного порта в городе Буба. «Выполнены батиметрические исследования в районе предполагаемого строительства, — отметил дипломат, — но поиск инвесторов продолжается».

МИД республики сообщал, что «Русал» заключил контракт с правительством Гвинеи-Бисау, в рамках которого российская компания начала разведку бокситов в Боэ. В правительстве западноафриканской страны оценивали запасы в регионе в 113 млн тонн. Условия контракта не раскрывались.