В Сургуте горело помещение в ТЦ «Каскад»

В Сургуте 21 ноября произошел пожар на 20 кв. м в торговом центре «Каскад». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО--Югры).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: МЧС Югры Фото: МЧС Югры Следующая фотография 1 / 2 Фото: МЧС Югры Фото: МЧС Югры

Пожар произошел на втором этаже. Когда туда прибыли спасатели, на этаже уже было сильное задымление.

Из торгового центра эвакуировали 70 человек, в том числе 15 детей. Никто не пострадал.

Пожар удалось потушить меньше, чем за 15 минут. В тушении участвовали 33 человека, 9 единиц техники, были поданы два ручных ствола для тушения.

В МЧС предварительно установили, что причиной пожара стало нарушение правил, по которым использовали электрооборудование. В ведомстве напомнили не оставлять приборы включенными без присмотра.

Анна Капустина