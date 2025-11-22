Экс-глава УФНС Прикамья возглавила АНО «Цифровая экономика»

Генеральным директором АНО «Цифровая экономика» назначена Чулпан Госсамова. По данным «СПАРК-Интерфакс», соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 20 ноября текущего года. Ранее «Ъ» сообщаел, что ее кандидатуру предложил вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующий цифровое развитие.

Госпожа Госсамова возглавляла УФНС по Пермскому краю в 2018-2022 годах. Свою карьеру она продолжила в правительстве РФ. Предыдущий гендиректор АНО Сергей Плуготаренко возглавлял организацию с 3 октября 2022 года и покинул должность после истечения срока полномочий по соглашению сторон.

АНО «Цифровая экономика» — это структура, связывающая бизнес с государством по вопросам цифровой экономики в России. В 2024-м в состав учредителей АНО ЦЭ вошло 36 ведомств и компаний, включая Минцифры, «Сбер», VK, «Яндекс» и МТС.