Небольшие осадки и гололедица не порадуют петербуржцев 22 ноября

Петербург 22 ноября ощутит влияние тыловой части циклона, уходящего на северо-восток Европейской России. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В первой половине дня петербуржцев ждет небольшой мокрый снег и гололедица на дорогах. После обеда в городе распогодится, ожидаются прояснения. Воздух прогреется максимум до двух градусов.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление подрастет и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы. В воскресенье, 23 ноября, гололедица сохранится на дорогах, однако обойдется без осадков.

Андрей Маркелов