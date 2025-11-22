Глава Сызрани пообещал помощь семьям погибших от БПЛА

Глава Сызрани Самарской области Сергей Володченков пообещал оказать «всю необходимую помощь и поддержку» семьям погибших от обломков беспилотников. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Ночью была совершена вражеская атака БПЛА на промышленные предприятия города. Силами ПВО атака была отражена. К глубокому сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Мои соболезнования семьям и близким погибших»,— написал Сергей Володченков.

Как сообщил сегодня утром, 22 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев, БПЛА пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса в регионе, силами ПВО атака была отражена. «С глубочайшей скорбью сообщаю, что в Сызрани в результате падения БПЛА погибли 2 человека»,— написал губернатор в Max.

Сабрина Самедова