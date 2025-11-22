Володин запустил опрос о запрете для детей ездить на питбайках

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос о возможном введении ответственности за использование питбайков детьми. Он отметил, что за девять месяцев этого года зарегистрировано 659 ДТП с участием несовершеннолетних на питбайках.

Господин Володин высказал мнение, что нужно принять меры для защиты детей и других участников дорожного движения. Он отметил, что МВД предложило ввести строгие меры, включая конфискацию питбайков. Своим подписчикам в Max парламентарий предложил высказать мнение по этой инициативе, выбрав один из трех вариантов: «поддерживаю», «не поддерживаю» или «все равно».

Отсутствие ограничений на покупку и использование питбайков, а также невысокая стоимость делают их привлекательными для детей, полагает господин Володин. Он напомнил, что питбайк — это спортинвентарь, и выезд на нем на автомагистрали под управлением ребенка опасен для всех.