Петербургский футбольный «Зенит-М» впервые в своей истории стал чемпионом России

Молодежная команда «Зенита» в сезоне 2025 года впервые в своей истории стала победителем Молодежной футбольной лиги России. По итогам 30 матчей петербургская команда набрала 62 очка, что на 5 очков больше, чем у ближайших преследователей. Это историческое золото стало для сине-бело-голубых первым, сменив серебряные медали, завоеванные в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Ключом к чемпионскому титулу стала уверенная игра команды по всем фронтам. «Зенит»-М завершил сезон с лучшей атакой и одним из самых надежных оборонительных составов в лиге. Большая заслуга в этом принадлежит главному тренеру Игорю Чернышеву, который с 2023 года делает ставку на развитие молодых талантов и их интеграцию в основную команду.

Особенно ярко в чемпионском сезоне проявили себя вратарь Иван Михайлов, защитник Артём Кузнецов и форвард Данил Сорокин. Эти футболисты не только стали лидерами молодежки, но уже привлекаются к тренировкам с основной командой «Зенита», что позволяет рассматривать их в качестве фундамента для будущего клуба.

Андрей Маркелов