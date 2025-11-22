В самарском кафе пожарные тушили загоревшийся натяжной потолок

В Самарской области за прошедшие сутки произошло семь пожаров, сообщили сегодня, 22 ноября, в областном ГУ МЧС.

В кафе в Промышленном районе Самары загорелся натяжной потолок на площади 2 кв. м. В Тольятти огонь охватил моторные отсеки автомобилей «Нива» и Jeep Grand Cherokee в Автозаводском районе. В Похвистневе пожар произошел в неэксплуатируемом строении на площади 40 кв. м. В Новокуйбышевске в квартире загорелись домашние вещи, пострадал 1 человек.

Для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий подразделения привлекались 5 раз.

Сабрина Самедова