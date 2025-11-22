В Болгаре планируют реставрировать историческое здание земской управы конца XIX века. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана.

В Болгаре отреставрируют здание земской управы конца XIX века

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия В Болгаре отреставрируют здание земской управы конца XIX века

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Фасады здания украсят резные наличники, ажурные подзоры, балкон и башенка, воссозданные по старинным фотографиям. Деревянную обшивку заменят новыми досками с аутентичным профилем и цветом. Окна и двери будут изготовлены по оригинальным образцам. Внутри сохранят традиционную планировку, отреставрируют лестницы, двери, полы, потолочные карнизы и отделку. Инженерные сети обновят скрытым способом.

После реставрации здание станет молодежным центром с творческими мастерскими, клубами и залами.

Влас Северин