Два жителя Чебаркуля погибли из-за пожара в многоквартирном доме

В Чебаркуле произошел пожар в многоквартирном доме. Двое эвакуированных местных жителей погибли в карете скорой помощи из-за отравления дымом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Пожар произошел ночью 22 ноября в общежитии на улице 9 Мая. Спасателям поступило сообщение о возгорании вещей и мебели в квартире на четвертом этаже. Пожарные смогли эвакуировать 51-летнюю женщину и 48-летнего мужчину из квартиры этажом выше, которые впоследствии скончались.

Самостоятельно из подъезда вышли семь человек. Пожар ликвидировали на площади 20 кв. м. Причины возгорания устанавливаются.

По данным регионального управления СК РФ, причиной возгорания предположительно стала аварийная работа электропроводки. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).