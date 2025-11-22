В Чувашии хотят внедрить медицинский сервис с ИИ для получения «третьего мнения»

В Чувашии планируют внедрить новый медицинский сервис с искусственным интеллектом в 2026 году, он должен позволить получать «третье мнение» при обследованиях и анализе снимков. Об этом ТАСС сообщил министр цифрового развития республики Михаил Степанов.

Михаил Степанов уточнил, что доступ к сервису будет у медицинских работников. Для этого закупают специализированные серверы, оборудование и видеокарты.

Проект реализуется в рамках федеральной инициативы «Искусственный интеллект» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Цель — модернизировать рабочие процессы и автоматизировать рутинные операции.

Влас Северин