Свердловская прокуратура призвала обратить внимание на проблемы в газификации

В прокуратуре Свердловской области заслушали результаты проверки газификации домов в регионе. Глава надзорного ведомства Борис Крылов потребовал приняти дополнительные меры, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«В своем выступлении прокурор области Борис Крылов отметил, что исполнение законодательства о газификации требует принятия дополнительных мер, направленных на укрепление законности в указанной сфере»,— говорится в сообщении.

Он указал, что работа организаций по газификации не приводит необходимому результату. В частности, на сетях и объектах газоснабжения происходит много аварий. Так, в 2025 году технологических нарушений было 20, из них восемь устраняли дольше суток. Прокуратура в этих случаях устанавливала причины аварии, находила виновных лиц.

Помимо этого, наздорное ведомство обнаруживало случаи, когда местные власти бездействовали и не ставили на учет бесхозные сети гаоснабжения. В 2025 году на учет поставили более 2 тыс. таких объектов.

В 2025 году 732 домовладения подключили в газу только после принятия мер прокурорского реагирования. Всего в сфере газификации прокуратура выявила 366 нарушений, внесла 93 представления и два протеста, направила 30 исков, к административной ответственности привлекли 25 человек.

Сейчас в регионе занимаются гаификацией шесть компаний: АО «ГАЗЭКС», АО «Екатеринбурггаз», АО «Газпром газораспределение Екатеринбург», ГУП СО «Газовые сети», АО «Регионгаз-Инвест», ООО «АльфаСтрой». В прокуратуре подчеркнули, что перед прокурорами поставили задачу по укреплению законности в сфере газификации.

Анна Капустина