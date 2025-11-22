Власти Перми объяснили, где теперь можно кататься на лошадях и пони

В Перми кататься на лошадях и пони теперь можно только в специально отведенных местах. Как рассказали «Ъ-Прикамье» в МАУК «ПермьПарк» для оказания услуг по катанию на лошадях и пони определено три парка: Сад им.Миндовского, Парк культуры и отдыха по ул. Маршала Рыбалко и Парк культуры и отдыха им. А.П.Чехова. «Оказание таких услуг на данных территориях возможно только при заключении договора с муниципальным учреждением, в оперативном управлении которого находятся эти территории. Катание на иных территориях общего пользования противоречит установленным нормам», - уточнили в учреждении.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, в минувший вторник депутаты Пермской городской думы одобрили изменения в правила благоустройства города, которые в частности касаются запрета на катание на лошадях, пони и других вьючных или верховых животных верхом и с использованием гужевых повозок и саней вне мест, установленных постановлением администрации. Также поправками вводится запрет на выпас сельскохозяйственных животных на территории общего пользования. Кроме того теперь запрещено крепить к деревьям и кустарникам воздушные линии связи, передачи электроэнергии, воздушно-кабельные переходы, поскольку это нарушает условия их естественного произрастания и влечет осложнения ухода за насаждениями. Кроме того, уточняются требования к высоте травостоя на территориях речных долин, городских лесов, расположенных на территориях, не относящихся к объектам озеленения общего пользования.