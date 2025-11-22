НАТО начало военные учения в Средиземном море по отработке ответа России

НАТО начало военно-морские учения «Удар Нептуна» (Neptune Strike) в Средиземном море у побережья Италии. В маневрах задействован британский авианосец HMS Prince of Wales с 26 американскими истребителями F-35 на борту.

Как сообщает телеканал CBS News, в учениях участвуют десять стран, включая США, Великобританию, Польшу и Турцию. Военнослужащие отрабатывают действия при ударах по восточному флангу НАТО, а также защиту критически важных морских путей, через которые проходит 30% мировых поставок нефти.

Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что альянс должен быть готов к потенциальным конфликтам с Россией и Китаем к 2027 году.

Как уточнил господин Гринкевич, учения проходят на фоне участившихся случаев нарушения воздушного пространства стран НАТО. 19 ноября Румыния зафиксировала БПЛА над своей территорией, Польша в тот же день подняла истребители для мониторинга обстановки, сославшись на «активность России на Украине».

В ночь на 10 сентября польские военные заявили, что воздушную границу страны нарушил 21 БПЛА. Премьер-министр Дональд Туск утверждает, что они были российскими. В том же месяце Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства тремя беспилотниками. Власти России обвинения отвергают.