Росреестр предложил не возвращать квартиры до денег при отмене сделки

Замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий предложил изменить практику расторжения недействительных сделок с недвижимостью. Вместо действующего механизма, при котором квартира возвращается продавцу до возврата денег, предлагается синхронизировать процесс: запись о праве собственности должна аннулироваться только после полного возврата средств покупателю.

«Справедливым было бы решение, что запись о праве гасится, только когда деньги передаются обратно»,— сказал господин Бутовецкий в разговоре с «Комсомольской правдой».

Инициативу поддержала судья Верховного суда Татьяна Вавилычева, предложившая схему «сначала деньги, потом имущество». По ее мнению, до полного возврата средств недвижимость должна сохранять залоговый статус.