Осужденная за теракт Трепова не стала обжаловать приговор в Верховном суде

Дарья Трепова, которую приговорили к 27 годам колонии за организацию взрыва в петербургском кафе, не обжаловала приговор в Верховном суде. Срок для подачи жалобы истек, подтвердили «РИА Новости» в пресс-службе Верховного суда.

2 апреля 2023 года во время творческого вечера военкора Владлена Татарского в кафе на Университетской набережной произошел взрыв. Военкор погиб, еще около 30 человек получили травмы. Взрывное устройство находилось в статуэтке, которую подарили Владлену Татарскому. По версии следствия, статуэтку на мероприятие принесла Дарья Трепова.

В январе 2024 года суд признал Трепову виновной в теракте, незаконном обороте взрывчатых веществ и использовании поддельных документов. Ее приговорили к 27 годам колонии со штрафом 600 тыс. руб. и ограничением свободы на два года после освобождения. После апелляции в мае 2024 года, которая оставила приговор в силе, Трепова заявляла о намерении подать кассационную жалобу.