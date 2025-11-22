Шольц предлагал США сделку по снятию санкций с «Северного потока-2»

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что в 2020 году предлагал властям США снять санкции с газопровода «Северный поток-2» в обмен на строительство терминалов для американского сжиженного газа. Об этом он сообщил на заседании парламентской комиссии по расследованию деятельности фонда для поддержки газопровода.

«Письмо действительно существует»,— сказал господин Шольц, ссылаясь на свое обращение к американским властям в период своего пребывания на посту министра финансов (цитата по Ostsee-Zeitung).

Газета Handelsblatt публиковала детали переговоров в июне 2024 года. Тогда издание написало, что Олаф Шольц в 2020 году предлагал США заключить тайную сделку для предотвращения санкций против строящегося тогда «Северного потока-2».

Господин Шольц подчеркнул, что еще до этих событий выступал за строительство СПГ-терминалов для диверсификации энергоснабжения Германии. Расследование выясняет обстоятельства финансирования проекта.