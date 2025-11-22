Венгрия с начала года получила 6 млрд куб. м газа из России

С начала 2025 года в Венгрию по трубопроводу «Турецкий поток» поступило более 6 млрд кубометров российского газа, сообщил посол России в Венгрии Евгений Станиславов. Он добавил, что по итогам года объем поставок может достигнуть рекордных 8,6 млрд кубометров.

«(Россия,— "Ъ") из года в год подтверждает статус надежного партнера, особенно в энергетической сфере»,— сказал господин Станиславов в интервью «РИА Новости».

Посол отметил, что российско-венгерское сотрудничество в области энергетики продолжает демонстрировать стабильность. Текущие поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между Будапештом и «Газпромом».