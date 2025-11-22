Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сказал, что 75-80% пострадавших гражданских сегодня — жертвы ударов FPV-дронов. По его словам, в январе-феврале 2025 года прифронтовые регионы подвергались 150-250 обстрелам в сутки. На прошлой неделе показатель достиг 500 ежедневных прилетов, добавил он.

«Киев превратил FPV-беспилотники в главный бич для людей. Это оружие преднамеренных ударов — они видят, по кому наносят удары»,— подчеркнул дипломат в интервью газете «Аргументы и факты». Он отметил, что дроны также атакуют гражданские автомобили, автобусы и трамваи.

Наибольшее число повреждений от ударов FPV-дронов зафиксировано в Белгородской области, Херсоне, а также приграничье Курской области, добавил господин Мирошник. По его словам, с начала переговоров между Россией и США украинские силы целенаправленно наносят удары по гражданскому населению.