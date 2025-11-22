Медведев сыронизировал над обращением Зеленского к украинцам

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот призвал украинцев «прекратить срач, политические игрища» из-за коррупционного скандала в стране.

«Чтобы устроить большой полноценный срач, нужен золотой унитаз. А он есть только у (бизнесмена Тимура,— "Ъ") Миндича, а кто это такой, киевская тля даже не знает»,— написал Дмитрий Медведев в мессенджере Max.

В начале ноября на Украине началось расследование о хищениях в компании «Энергоатом». Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщало, что в рамках схемы по отмыванию средств при участии бизнесмена Тимура Миндича и ряда других лиц было незаконно выведено за границу около $100 млн. 19 ноября Верховная рада отправила в отставку министра энергетики страны Светланы Гринчук и Германа Галущенко, который с июля возглавлял министерство юстиции. Тимур Миндич покинул Украину.

В июле украинский депутат Ярослав Железняк опубликовал фотографию туалетной комнаты, в которой находятся унитаз и биде золотого цвета. Он утверждал, что снимок сделан в квартире Тимура Миндича.