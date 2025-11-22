Остановка Литвой транзита грузов ЛУКОЙЛа не повлияет на поставки в Калининград

Прекращение транзита грузов компании ЛУКОЙЛ через Литву не отразится на снабжении Калининградской области, сообщило областном министерстве инфраструктуры «РИА Новости». Там уточнили, что топливо и другие необходимые грузы продолжают поступать в регион морем и паромами.

Решение о блокировке транзита было принято литовскими властями после истечения переходного периода санкций США, которые были введены в отношении ЛУКОЙЛа и «Роснефти» 22 октября. С 21 ноября «Литовские железные дороги» полностью прекратили перевозку нефти и нефтепродуктов компании.

Ограничения затронули не только материнскую компанию, но и дочерние структуры компаний, включая дубайское торговое подразделение Litasco. Ранее ЕС ввел санкции в отношении компании в рамках 19-го пакета санкций.