Силы ПВО сбили четыре беспилотника

Минобороны России заявило, что с 20:00 мск 21 ноября и до полуночи силы ПВО уничтожили четыре беспилотника. Как уточнило ведомство, два БПЛА сбиты над Ростовской областью, два — над Крымом.

Вечером 21 ноября об угрозе атаки БПЛА сообщали власти Воронежской области. После полуночи Росавиация сообщила, что в аэропортах Пензы и Тамбова введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

С 12:00 до 20:00 мск, как сообщало Минобороны, силы ПВО уничтожили три беспилотника над Астраханской областью, еще два — над Крымом.