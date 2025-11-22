Курс доллара. Прогноз на 24–28 ноября
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Минувшую неделю рубль завершил уверенным укреплением позиций против ведущих мировых валют. По итогам пятничных торгов внебиржевой курс доллара составил 79,2 руб./$, что на 1,65 руб. ниже значений конца предшествующей недели. Официальный курс доллара, согласно данным Банка России, опустился на 2,1 руб., до 79,0246 руб./$. Распродажа валюты велась на фоне новостей о подготовленном в США плане урегулирования российско-украинского конфликта.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|78.00-81.00
|«БКС Мир инвестиций»
|79.00-81.00
|ПСБ
|77.00-82.00
|«Цифра банк»
|78.00
|Банк Зенит
|79.00
|Консенсус-прогноз *
|79.20
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Текущее движение рубля может прерваться в случае появления негативных новостей
Рубль укрепляется на фоне возникновения очередных геополитических шансов на завершение украинского конфликта. Риски срыва мирных переговоров, как и прежде, выглядят высокими. Поэтому текущее движение рубля может прерваться в случае появления негативных новостей. Кроме того, санкции ЕС и США в отношении внешних поставок российской нефти были введены в действие. Это заставит рынок два-три месяца адаптироваться и жить в условиях повышенных дисконтов, снижения внешней выручки, что окажет давление на рубль.
Поддержку рублю оказывают операции Банка России
В последний день уходящей недели рубль заметно укрепился, достигнув к основным валютам пиковых уровней октября 2025 года, а к евро — уровней, последний раз наблюдавшихся в июле текущего года. Одной из предпосылок укрепления руля выступает предстоящий пик налоговых выплат, срок по которым истекает 28 ноября. Кроме того, поддержку рублю оказывают операции Банка России: регулятор ежедневно продает китайские юани на 9 млрд руб. в рамках бюджетного правила. Еще одним фактором поддержки для российского рубля является неопределенность относительно потенциальной продажи активов ЛУКОЙЛа, что в перспективе может обусловить увеличение предложения валюты на рынке. И, наконец, по-прежнему высокие процентные ставки подпитывают операции carry-trade, направленные на получение дохода от разницы процентных ставок. Сейчас это один из ключевых факторов, оказывающих поддержку национальной валюте. На следующей неделе все перечисленные факторы останутся в силе, что, вероятно, обусловит дальнейшее укрепление рубля в направлении годовых максимумов.
В пятницу уйдет поддержка со стороны экспортеров
На предстоящей неделе рубль получит дополнительную поддержку со стороны экспортеров, которые будут готовиться к пику налоговых выплат. Несмотря на то что объем отчислений нефтегазовых компаний относительно октября, когда проходила уплата квартального НДД, может снизиться, по нашим оценкам, на 35–40%, данный фактор будет способствовать стабилизации пары юань/рубль в нижней половине диапазона 11–11,5 руб./CNY. Также это создает риски краткосрочного отступления юаня под отметку 11 руб./CNY. Однако уже в пятницу уйдет поддержка со стороны экспортеров, а часть инвесторов может в преддверии выходных перейти к фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в юане. Это создаст предпосылки для восстановления китайской валюты и возвращения ее котировок в обозначенный коридор.
До конца года не ждем существенного ослабления рубля
Рубль окреп к концу недели на фоне внешних сигналов до 79 руб./$. Но и без геополитики у национальной валюты достаточно поводов для оптимизма. Данные по внешней торговле остаются сильными: профицит торгового баланса в третьем квартале вырос в основном за счет более существенной по сравнению с экспортом просадки импорта. До конца года не ждем существенного ослабления рубля. Едва ли курс существенно превысит уровень в 82 руб./$. Допускаем рост волатильности на фоне геополитических новостей. Ожидания на будущую неделю — 79–81 руб./$.
Оптимизма российскому рынку может добавить макроэкономическая статистика Росстата
В фокусе — аккуратные сигналы по очередным перспективам снижения градуса геополитической напряженности. При этом рассчитывать на поддержку от нефтяных цен рублю в ближайшие дни скорее не приходится на фоне тренда на их снижение, чему может способствовать геополитическая деэскалация, а также давление на поставки российской нефти. Оптимизма российскому рынку может добавить макроэкономическая статистика Росстата, где отмечаются сигналы по замедлению темпов годовой инфляции. Тем временем напряженности доллару добавляет статистика по американскому рынку труда, где в сентябре количество занятых в США и уровень безработицы увеличились выше прогнозируемого. Также в фокусе мировых рынков — данные по сокращению дефицита торгового баланса США в августе на фоне снижения объемов американского импорта.