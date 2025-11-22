Курс доллара. Прогноз на 24–28 ноября

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Текущее движение рубля может прерваться в случае появления негативных новостей Рубль укрепляется на фоне возникновения очередных геополитических шансов на завершение украинского конфликта. Риски срыва мирных переговоров, как и прежде, выглядят высокими. Поэтому текущее движение рубля может прерваться в случае появления негативных новостей. Кроме того, санкции ЕС и США в отношении внешних поставок российской нефти были введены в действие. Это заставит рынок два-три месяца адаптироваться и жить в условиях повышенных дисконтов, снижения внешней выручки, что окажет давление на рубль.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Поддержку рублю оказывают операции Банка России В последний день уходящей недели рубль заметно укрепился, достигнув к основным валютам пиковых уровней октября 2025 года, а к евро — уровней, последний раз наблюдавшихся в июле текущего года. Одной из предпосылок укрепления руля выступает предстоящий пик налоговых выплат, срок по которым истекает 28 ноября. Кроме того, поддержку рублю оказывают операции Банка России: регулятор ежедневно продает китайские юани на 9 млрд руб. в рамках бюджетного правила. Еще одним фактором поддержки для российского рубля является неопределенность относительно потенциальной продажи активов ЛУКОЙЛа, что в перспективе может обусловить увеличение предложения валюты на рынке. И, наконец, по-прежнему высокие процентные ставки подпитывают операции carry-trade, направленные на получение дохода от разницы процентных ставок. Сейчас это один из ключевых факторов, оказывающих поддержку национальной валюте. На следующей неделе все перечисленные факторы останутся в силе, что, вероятно, обусловит дальнейшее укрепление рубля в направлении годовых максимумов.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков В пятницу уйдет поддержка со стороны экспортеров На предстоящей неделе рубль получит дополнительную поддержку со стороны экспортеров, которые будут готовиться к пику налоговых выплат. Несмотря на то что объем отчислений нефтегазовых компаний относительно октября, когда проходила уплата квартального НДД, может снизиться, по нашим оценкам, на 35–40%, данный фактор будет способствовать стабилизации пары юань/рубль в нижней половине диапазона 11–11,5 руб./CNY. Также это создает риски краткосрочного отступления юаня под отметку 11 руб./CNY. Однако уже в пятницу уйдет поддержка со стороны экспортеров, а часть инвесторов может в преддверии выходных перейти к фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в юане. Это создаст предпосылки для восстановления китайской валюты и возвращения ее котировок в обозначенный коридор.

Илья Федоров,

главный экономист До конца года не ждем существенного ослабления рубля Рубль окреп к концу недели на фоне внешних сигналов до 79 руб./$. Но и без геополитики у национальной валюты достаточно поводов для оптимизма. Данные по внешней торговле остаются сильными: профицит торгового баланса в третьем квартале вырос в основном за счет более существенной по сравнению с экспортом просадки импорта. До конца года не ждем существенного ослабления рубля. Едва ли курс существенно превысит уровень в 82 руб./$. Допускаем рост волатильности на фоне геополитических новостей. Ожидания на будущую неделю — 79–81 руб./$.