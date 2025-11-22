Сейм Польши призвал правительство перенести посольство России в Варшаве

Нижняя палата польского парламента (Сейм) большинством голосов приняла резолюцию с призывом к правительству о переносе российского посольства. Причиной депутаты назвали близость диппредставительства России к зданию Минобороны Польши.

Как передает издание Fakt, резолюцию поддержали 439 депутатов, один воздержался. В тексте указано, что возможный перенос посольства должен происходить с соблюдением международного права.

Проект резолюции внесла на рассмотрение фракция «Право и справедливость». Она подготовила документ 17 сентября — через неделю после того, как власти Польши заявили о нарушении воздушного пространства страны российскими беспилотниками.