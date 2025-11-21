Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ульяновской области выделено 2,5 млрд рублей на объекты водоснабжения

Президиум правительственной комиссии по региональному развитию одобрил Ульяновской области предоставление почти 2,5 млрд руб. по линии казначейских инфраструктурных кредитов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Об этом стало известно в пятницу из сообщения пресс-службы губернатора и правительства Ульяновской области, разместившей информацию о встрече в Москве губернатора региона Алексея Русских с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

Как отмечается в сообщении, выделенные средства будут направлены на реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения региона. В настоящее время Ульяновская область приступает к реализации трехлетней программы модернизации коммунальной инфраструктуры, в рамках которой будет обновлено семь объектов в Ульяновске, Инзе, Николаевке, Чердаклах, Новоульяновске и Радищевском районе. «Работы позволят повысить качество предоставления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения, а также снизить аварийность»,— уточняют в пресс-службе.

Из сообщения следует, что кредиты были предоставлены «ранее», но когда конкретно — не сообщается.

Известно, что в Ульяновске сорвана реконструкция очистных сооружений в Барыше, которую следовало выполнить в рамках нацпроекта «Экология».

Как отмечает пресс-служба, также на встрече Алексея Русских с Маратом Хуснуллиным был рассмотрен вопрос привлечения федеральных инструментов поддержки для обновления подвижного состава общественного транспорта в регионе. Сам регион не может обеспечить обновление общественного транспорта. Прежние обещания региональной власти о закупке новых автобусов исполнены не были.

Андрей Васильев, Ульяновск