Ульяновской области выделено 2,5 млрд рублей на объекты водоснабжения

Президиум правительственной комиссии по региональному развитию одобрил Ульяновской области предоставление почти 2,5 млрд руб. по линии казначейских инфраструктурных кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Об этом стало известно в пятницу из сообщения пресс-службы губернатора и правительства Ульяновской области, разместившей информацию о встрече в Москве губернатора региона Алексея Русских с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

Как отмечается в сообщении, выделенные средства будут направлены на реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения региона. В настоящее время Ульяновская область приступает к реализации трехлетней программы модернизации коммунальной инфраструктуры, в рамках которой будет обновлено семь объектов в Ульяновске, Инзе, Николаевке, Чердаклах, Новоульяновске и Радищевском районе. «Работы позволят повысить качество предоставления коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения, а также снизить аварийность»,— уточняют в пресс-службе.

Из сообщения следует, что кредиты были предоставлены «ранее», но когда конкретно — не сообщается.

Известно, что в Ульяновске сорвана реконструкция очистных сооружений в Барыше, которую следовало выполнить в рамках нацпроекта «Экология».

Как отмечает пресс-служба, также на встрече Алексея Русских с Маратом Хуснуллиным был рассмотрен вопрос привлечения федеральных инструментов поддержки для обновления подвижного состава общественного транспорта в регионе. Сам регион не может обеспечить обновление общественного транспорта. Прежние обещания региональной власти о закупке новых автобусов исполнены не были.

Андрей Васильев, Ульяновск