Кинокритик Антон Долин заочно арестован в РФ за неисполнение обязанностей иноагента

Савеловский суд Москвы заочно арестовал кинокритика Антона Долина (объявлен в РФ иноагентом) по делу о неисполнении обязанностей иностранного агента. Журналист проживает за пределами РФ.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Долину А.В. меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — сообщили «РИА Новости» в суде.

В сентябре московское управление СКР возбудило против кинокритика уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента. Минюст внес Антона Долина в перечень иностранных агентов в октябре 2022 года.