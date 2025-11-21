Следствие проверило электросчетчик

Следственное управление СКР по Ульяновской области расследует факты хищения электроэнергии и получения взяток сотрудниками службы сбыта АО «Ульяновская городская электросеть». В компании прошли обыски, задержан заместитель руководителя службы по контролю и учету электроэнергии. По данным источников, возбуждено уголовное дело. Сотрудников службы сбыта подозревают в получении взяток от ряда частных компаний за содействие хищению электроэнергии. В компании также проводят свою внутреннюю проверку по фактам хищения. Следственные органы от комментариев отказываются.

Как стало известно «Ъ-Волга», заместитель руководителя службы по контролю и учету электроэнергии АО «Ульяновская городская электросеть» («УльГЭС») Артем Гаврилов задержан силовиками, допрошен и оставлен в ИВС на 48 часов. Его задержали в четверг, в тот же день в отделе были произведены обыски, изъята документация. Также был задержан (но отпущен после допроса) еще один сотрудник сбытовой службы.

Факт оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) «Ъ-Волга» подтвердили в УМВД, отметив, что по результатам ОРМ будет принято процессуальное решение. В СУ СКР факт возбуждения уголовного дела подтверждают, но деталей пока не раскрывают, ситуацию не комментируют. Источники «Ъ-Волга», близкие к УМВД и следственному управлению СКР пояснили, что следственным отделом СУ СКР в отношении подозреваемых сотрудников службы сбыта АО «УльГЭС» возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). По данным другого источника, в уголовном деле может быть несколько эпизодов и, вероятно, два состава преступления, второй — хищение электроэнергии (ч. 1 ст. 165, до двух лет лишения свободы).

По информации собеседников «Ъ-Волга», сотрудники службы сбыта АО «УльГЭС» за взятки, получаемые от ряда частных компаний, подключали счетчики электроэнергии таким образом, чтобы учитывалась лишь треть потребляемой электроэнергии. Остальное списывалось на потери в сетях. Первоначальная информация по возбужденному уголовному делу была собрана сотрудниками управления по экономической безопасности и противодействию коррупции (УЭБиПК) регионального УМВД. Всего, по данным источников, в документах фигурирует 11 адресов частных компаний, где, по мнению силовиков, происходило хищение электроэнергии, среди них бани, сауны, рестораны.

В «УльГЭС» (тогда еще МУП) уже применялась аналогичная схема. В начале октября 2020 года полицией в ходе ОРМ был задержан заместитель руководителя МУП «УльГЭС» Василий Головко, за несколько месяцев до этого покинувший должность по собственному желанию. Тогда, в 2020 году, первоначальная информация о возможном преступлении поступила от руководства «УльГЭС», сотрудники которого обратили внимание на значительную разницу между стоимостью переданной электроэнергии и поступившей оплатой, по ряду частных компаний наблюдалось занижение потребленной электроэнергии. Установленные на этих предприятиях дополнительные контрольные приборы подтвердили подозрения. Василию Головко было предъявлено обвинение в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием (п. «б» части 2, ст. 165 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Нанесенный ущерб составил, согласно выводам суда, 1,3 млн руб. В ноябре 2022 года за хищение электроэнергии в крупном размере суд приговорил Василия Головко к двум годам лишения свободы в колонии-поселении со штрафом 200 тыс. руб.

Гендиректор АО «УльГЭС» Сергей Лапшов сказал «Ъ», что деталей расследования не знает, но его также беспокоит тема подобных хищений, ведущих к дополнительным потерям предприятия, в связи с чем на предприятии будет проводиться собственная внутренняя проверка.

Сергей Титов, Ульяновск