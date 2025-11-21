Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Карелия получит более 1,5 млрд рублей на развитие сельских территорий

Республика Карелия получит из федерального бюджета более 1,5 млрд рублей на развитие сельских территорий в 2026-2028 годах. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.

В Сортавале средства направят на капремонт семи участков водопроводных сетей, главной канализационной насосной станции и модернизацию уличного освещения. Также планируется реконструкция здания спортивной школы олимпийского резерва.

В Олонце отремонтируют детский сад и детско-юношескую спортивную школу, закупят для нее спортивное оборудование. Кроме того, починят дорогу и многофункциональную спортивную площадку в деревне Тукса.

Артемий Чулков

