Концерт электроакустической музыки, выставка «Сюрреализм — это Я!» и проект «Сны Сибири»

Что ожидает гостей концерта электроакустической музыки «Фрески жизни», где состоится открытие выставки «Сюрреализм — это Я!», посвященной творчеству Сальвадора Дали, и когда зрители смогут увидеть проект «Сны Сибири».

22 ноября (суббота)

В киноконцертном комплексе им. Маяковского Backstage Group представит концерт «Симфония Rammstein при свечах». Легендарные композиции немецкой металл-группы в исполнении камерного оркестра. Начало в 19:00.

В Новосибирском государственном музее открылась выставка Галереи современного искусства Bashmakov Gallery «Сюрреализм – это Я!». Экспозиция включает 75 графических работ и сюрреалистических объектов Сальвадора Дали — от священных сюжетов «Библии» и мистической «Божественной комедии» до «Науки любви» Овидия. Начало в 12:00.

23 ноября (воскресенье)

На сцене киноконцертного комплекса им. Маяковского выступит балалаечник-виртуоз Алексей Архиповский. В 2002-2003 годах он начал сольную карьеру и сотрудничал с центром Стаса Намина. В 2007-2009 годах участвовал в проекте Дмитрия Маликова «Пианомания». Играл на открытии Первого Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского в Иванове и конкурса «Евровидение-2009» в Москве. Начало в 19:00.

24 ноября (понедельник)

В ДК Железнодорожников выступит оркестр CAGMO. Музыканты представят новую программу по творчеству итальянского композитора Людовико Эйнауди. Со сцены прозвучат популярные саундтреки и уникальные оркестровые аранжировки. Начало в 19:00.

В Доме ученых СО РАН фолк-группа «Мельница» представит программу «Крапива». Как отмечают сами музыканты, особое место в концерте займут песни из альбома «Алхимия», которому этой осенью исполняется 10 лет. «Мельница» — одна из самых популярных фолк-групп в России, она сочетает этнические мотивы, элементы академической и готической музыки, а также акустику с использованием нестандартных инструментов. Начало в 19:00.

25 ноября (вторник)

На сцене лофт-парка «Подземка» выступит Линда. Ее музыку относят к жанру трип-рок. На старте карьеры композитором Линды был Максим Фадеев, но в дальнейшем она стала писать стихи и музыку сама, а также сотрудничала с такими авторами, как Евгений Поздняков, Мара и Любаша. Начало в 20:00.

26 ноября (среда)

В Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт «Чешские страницы». Его представят музыканты квартета Filarmonica и лектор-музыковед Марина Якушевич. Главные темы вечера — взаимоотношения людей друг с другом и природой. В программе заявлены «Струнный квартет №2 „Интимные письма“» — последнее законченное сочинение Леоша Яначека, «Терцет для двух скрипок и альта До мажор» — произведение Антонина Дворжака и его «Струнный квартет №12 Фа мажор „Американский“». Начало в 19:00.

27 ноября (четверг)

Новосибирский государственный художественный музей представит совместный проект с Фондом развития науки и культуры «Таволга» — «Сны Сибири». Экспозиция включает историю, археологию, современное искусство и передовые технологии. На ней представлены около 100 археологических артефактов из федеральных и региональных музеев, большая часть которых никогда ранее не покидала музейных фондов. Начало в 12:00.

28 ноября (Пятница)

В Доме джаза пройдет музыкально-поэтический вечер «В шаге от зимы». В программе заявлены произведения о семье, зимней природе, Новом годе и Рождестве. Со сцены прозвучат строки из разных поэтических периодов: золотой век, серебряный век, поэзия шестидесятников в исполнении актрисы Екатерины Духовской под авторскую музыку композитора-импровизатора Владимира Швеца. Начало в 19:00.

В Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт «Величие духовых». Программа охватит сразу несколько эпох — от барокко до современности. Солисты филармонии и Квартет саксофонов Новосибирской консерватории исполнят произведения Иоганна Баха, Марка-Антуана Шарпантье, Томазо Альбиони, Александра Гильмана и других. Начало в 19:00.

В пространстве «Арт Ель» состоится открытие проекта «Исцеляющее искусство». Выставка посвящена вопросам стресса и тревог, как с ними справляется современный человек в условия нарастающего темпа жизни. Организатор — Арт-терапевтическая ассоциация. Начало в 21:00.

В ЦК 19 пройдет концерт электроакустической музыки «Фрески жизни». В основе концепции вечера лежит синтез музыки, написанной для акустических инструментов и электроники, в равной мере сочетающий тишину, шум, спокойствие и тревогу. Прозвучит музыка композиторов XX-XXI веков, произведения Джона Кейджа, Роберта Нормандо, Мортона Фелдмана, Ива Дауста и других. Начало в 18:00.

Александра Стрелкова