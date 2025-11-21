Путин объяснил паузу в переговорном процессе после Анкориджа

Президент России Владимир Путин на заседании с постоянным членами Совета безопасности 21 ноября сообщил, что тот план мирного урегулирования конфликта на Украине, который сейчас стоит на повестке, — он обсуждался еще до встречи на Аляске, и представляет собой модернизированную версию тех обсуждений.

«После переговоров на Аляске с американской стороны наступила определенная пауза. И мы знаем, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного президентом Трампом плана мирного урегулирования. Полагаю, что именно поэтому появилась и его новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов», — сказал Владимир Путин.

«У нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается. И могу предположить почему. Причина, полагаю, та же самая. Администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против», — пояснил господин Путин.

«Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя. Думаю, в основе такой позиции лежит не столько низкий уровень компетенции, сейчас не буду обсуждать эту сторону дела, но, скорее всего, эта позиция связана с отсутствием объективной информации о положении, реальном положении дел на поле боя», — добавил глава государства.

«Если в Киеве не хотят обсуждать предложение президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта», — отметил он.

«Но мы, как я многократно уже говорил ранее, готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем. Однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы», — подытожил Владимир Путин.